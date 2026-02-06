Trump, Obama'yı maymun gibi gösteren video paylaştı: Tepkilerin ardından kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD bu paylaşımı konuşuyor...

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın kafalarının maymun bedenlerine yerleştirilmiş bir şekilde tasvir edildiği ırkçı bir bölüm de içeren bir video paylaştı.

Paylaşımın hemen ardından hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan sert tepkiler geldi.

KISA BİR SÜRE SONRA SİLİNDİ

Truth Social mecrası üzerinden yapılan paylaşım kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

Beyaz Saray kaynakları, Cumhuriyetçi vekillerden paylaşımın kaldırılması için çok sayıda telefon geldiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, videoyu "Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey" sözleriyle eleştirerek Trump'ı paylaşımı silmeye çağırdı.

BEYAZ SARAY: BAŞKAN DEĞİL ÇALIŞAN PAYLAŞTI

Beyaz Saray, videonun bir çalışan tarafından "yanlışlıkla" paylaşıldığını ve silindiğini belirtti.

Yapılan açıklamada "Paylaşımı başkan değil, bir çalışan yapmış. Paylaşım silindi" ifadeleri yer aldı.

SÖZCÜ 'İNTERNET ŞAKASI' DEDİ

Ancak daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, videonun içindeki görüntüler için "internet şakası" savunmasını yapmıştı.

AFP haber ajansına açıklama yapan Leavitt, "Bu, Başkan Trump'ı 'Ormanlar Kralı', Demokratları ise 'Aslan Kral' karakterleri olarak gösteren bir videodan alınmıştır. Lütfen bu sahte öfkeyi bırakın ve Amerikan halkı için gerçekten önemli olan konuları haber yapın" demişti.

DEMOKRATLAR AYAĞA KALKTI

ABD'nin en büyük eyaletlerinden California'dan Demokrat Partili Vali Gavin Newsom, "Başkanın mide bulandırıcı bir hareketi. Tüm Cumhuriyetçiler bu hareketi kınamalı. Hemen Şimdi" paylaşımı yaptı.

Temsilciler Meclisi'nde muhalefetteki Demokrat Parti'nin grup başkanı olan Hakeem Jeffries, X'teki paylaşımda, "Her Cumhuriyetçi, Donald Trump'ın iğrenç bağnazlığını derhal kınamalıdır" çağrısı yaptı.