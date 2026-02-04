Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, gündemdeki yerini koruyor.

Dünyanın konuştuğu olayda, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelere her geçen gün ise bir yenisi ekleniyor.

Son olarak, Epstein'in 2019 yılında ölü bulunduğu hücreden de yeni kareler yayınladı.

BOYUNDAKİ KIRIK VE KANLI İZLER GÖRÜNTÜLENDİ

Dosyaya giren otopsi fotoğraflarında, Epstein'in boynunun orta kısmında yer alan kanlı ve derin bir yara izi net bir şekilde görülüyor.

Adli tıp raporlarında "asıya bağlı boğulma" olarak nitelendirilen bu izin, bazı uzmanlar tarafından boğulma vakalarında nadir görülen "hyoid kemiği kırığı" (dil kemiği) ile örtüştüğü belirtiliyor.

Fotoğraflarda ayrıca Epstein'in gözlerindeki kılcal damar çatlamaları ve boyun çevresindeki çoklu morluklar da kayıtlara geçti.

HÜCREDEKİ İLAÇ KUTULARI

Yayımlanan 90'a yakın olay yeri fotoğrafı, Epstein'in tutulduğu Metropolitan Correctional Center'daki (MCC) hücresinin o geceki durumunu gözler önüne serdi.

Fotoğraflarda, yatak çarşaflarının parçalanarak büküldüğü, yerlerde çok sayıda reçeteli ilaç kutusunun bulunduğu ve elektrik kablolarının dağınık bir şekilde durduğu görüldü.

EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.