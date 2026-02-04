Jeffrey Epstein'ın ölüm anına ilişkin fotoğraflar yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, Jeffrey Epstein skandalını ve ortaya yeni çıkan milyonlarca evraklık yeni dosyayı konuşuyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi olan onlarca ünlü siyasetçi, iş insanı ve sanatçı da ortaya çıktı.

3 milyondan fazla yeni belge yayınlanması ile 2003'te patlak veren skandal günümüzde yeniden kamuoyunun en önemli maddesi haline geldi.

Ünlülerin dosyalardan çıkan fotoğrafları, mail yazışmaları, kirli ilişkiler, onlarca reşit olmayan mağdur kız çocuğu...

ÖLMEDİ İDDİALARI VARDI

Dünyayı ayağa kaldıran bu çirkin olayın merkezindeki isim Epstein'ın 2019'da tutuklu bulunduğu cezaevindeki hücresinde şüpheli şekilde ölü bulunması ise komplo teorilerini bir başka boyuta taşımıştı.

Konuşmaması için öldürüldüğüne yönelik iddialar her zaman kuvvetli bir seçenek olarak görülse de ölmediği ve gözlerden uzak bir yerde yaşamaya devam ettiği yönünde de sayısız iddia ortaya atıldı.

ÖLÜM ANINA İLİŞKİN YENİ FOTOĞRAFLAR

Bu kapsamda ortaya yeni çıkan görüntüler bu teoriyi çürütüyor. Yayınlanan yeni görüntülerde, Epstein'ın bedeninin bulunmasının ardınan sağlık ekiplerince hayata döndürülmek için müdahale edildiği görülüyor.

Epstein'in ölümünden sonraki fotoğraf kareleri de yayınlanan yeni görüntüler arasında yer alıyor.