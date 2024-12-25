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Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: Kanada, Panama ve Grönland 'alışveriş sepetinde'

Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: Kanada, Panama ve Grönland 'alışveriş sepetinde' Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medyada yayımladığı bir görselle tartışma yarattı. Paylaşımda, Trump’ın Kanada, Panama Kanalı ve Grönland’ı Amazon’dan satın alırken gösterildi.