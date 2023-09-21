Erivan'da Paşinyan'ın istifası isteyen göstericilere Ermeni polisinden sert müdahale Azerbaycan'ın Karabağ'da icra ettiği antiterör operasyonu sonrasında Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda polis şiddeti kameralara yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Ermenistan provokasyonlarıyla bardağın son damlasını taşırırken, Azerbaycan dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon sürecine ilişkin, "Karabağ'daki Ermeni güçlerinin silah bırakması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" tavrını ortaya koydu.

Operasyon tüm hararetiyle sürerken Ermenistan geri adım attı.

Ermenistan geri adım attı

Rus basını; Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan’ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Karabağ'da ateşkes anlaşması Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleşti." ifadelerini aktardı.

Böylece operasyon sadece 1 günde başarıya ulaşmış oldu.

Öte yandan Ermenistan'ın Karabağ'da yaptığı provokasyonlar sonucu başlatılan operasyon, ülkeyi karıştırdı.

Ermeni halkı Paşinyan'ın istifasını istiyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sokağa çıkan halk Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Ateşkes sonrası da Ermeni halkının öfkesi dinmedi.

3.gününde olan gösteriler, giderek şiddetlenmeye başladı.

Göstericiler ve polis arasında arbede çıktı

Ermenistan basınındaki haberlere göre, hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arbede sırasında güvenlik güçleri, ses bombası attı.

Polisten sert müdahale

Erivan'da ana caddelerde trafiği durdurma girişiminde bulunan bazı göstericilere polisin sert müdahaleleri kameralara yansıdı.

En az 28 kişi daha gözaltına alındı

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, "kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme, anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları yapma ve ateşli olmayan silah taşıma" suçlamasıyla en az 28 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteriler devam ediyor.