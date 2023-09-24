Ermenistan: Azerbaycan askerleri Dağlık Karabağ'dan çekilmeli Erivan yönetimi, Karabağ'da 'etnik temizlik' yapıldığı yönünde asılsız iddialarda bulunmaya devam etti. Dışişleri Bakanı Mirzoyan, bölgeye barış gücü gönderilmesi gerektiğini savundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Azerbaycan ordusunun antiterör tedbirleri çerçevesindeki nokta atışı operasyonları, Karabağ'daki silahlı Ermeni gruplara geri adım attırdı.

Bakü'nün silah bırakma şartını kabul eden Ermeni grupların ardından operasyonlar durduruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Azerbaycan'ı hedef alan ifadelere imza attı.

Mirzoyan, Dağlık Karabağ'a yönelik "etnik temizlik" politikası yürütüldüğünü iddia etti.

Azerbaycan'ın Karabağ'dan çekilmesini istedi

Uluslararası topluma seslenen Mirzoyan, şu iddialarda bulundu:

Azerbaycan askeri ve kolluk kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'daki tüm sivil yerleşim yerlerinden çıkması talep edilmeli.



Bu, sivil nüfusu tehlikeye atan panik, provokasyon ve gerilimi ortadan kaldırma ve BM'nin görevlendirdiği Barışı Koruma Gücü'nün Dağlık Karabağ'da istikrarı ve güvenliği sağlama adına yapılmalı.

'Bizi destekliyorlar' mesajı

Mirzoyan, Ermenistan'ın tüm bu zorluklara rağmen, ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede kalıcı barışın tesisi için müzakerelere devam ettiğini savunurken, "Uluslararası ortaklarımız bu yöndeki çabalarımızı destekliyor." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, sahadaki insan hakları, insani ve güvenlik durumunu izlemek ve değerlendirmek amacıyla Dağlık Karabağ'a Birleşmiş Milletler misyonunun acilen konuşlandırılmasını istedi.

"Hibrit savaşın üstesinden geleceğiz"

Ararat Mirzoyan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Ermenistan halkı, egemenliğimize, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kararlılıkla sahip çıkacak ve bize karşı başlatılan hibrit savaşın üstesinden gelecektir.