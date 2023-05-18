Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırı düzenledi Kelbecer'deki Azerbaycan varlığı, Ermeni unsurlarınca saldırıya uğradı. Bakü yönetimi, saldırıya misilleme yaptıklarını duyurdu.

AA

Ermenistan güçlerinin provokasyonları bitmek bilmiyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimi tırmandırmak isteyen Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaşanan provokasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Ermenistan'ın İHA'larla saldırısı

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 07.15 sıralarında Ermenistan ordusunun, Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Yapılan incelemede Ermeniler tarafından İHA'lardan atılan el yapımı mermilerin kalıntılarına rastlandığı kaydedildi.

Azerbaycan'dan misilleme

Azerbaycan birliklerinde kayıp olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu ifade edildi.