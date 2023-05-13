Ermenistan'dan yeni provokasyon: Azerbaycan askeri şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Muhammet Garayev'in şehit düştüğünü açıkladı. Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA etkisiz hale getirildi.

AA

Ermenistan'a bağlı unsurlar, Azerbaycan sınırında gerilimi tırmandırmanın peşinden koşuyor.

Ermeni güçleri, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan askerlerine ateş açmayı sürdürüyor.

Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Muhammet Garayev isimli askerin şehit olduğu bildirildi.

Ermeni İHA'sı etkisiz hale getirildi

Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor.

Ermenistan'ın provokasyonları

10 Mayıs'ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı.

Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.