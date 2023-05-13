Ermenistan'dan yeni provokasyon: Azerbaycan askeri şehit oldu
AA

Ermenistan'a bağlı unsurlar, sınırında gerilimi tırmandırmanın peşinden koşuyor.

Ermeni güçleri, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan askerlerine ateş açmayı sürdürüyor.

Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Muhammet Garayev isimli askerin şehit olduğu bildirildi.

Ermeni İHA'sı etkisiz hale getirildi

Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor.

Ermenistan'ın provokasyonları

10 Mayıs'ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı.

Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

Gözden Kaçmasın Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan: Türkiye olmadan barış mümkün değil Haberin Detayları
İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek Haberin Detayları
Arayik Harutyunyan: Karabağ Ermeni'dir ve öyle kalacak Haberin Detayları