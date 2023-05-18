Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlu Aşot'u kaçırmaya çalıştılar Arabayla kaçırılmaya çalışılan Aşot Paşinyan, araçtan atlayarak kurtuldu. Bu sırada Paşinyan'a başka bir araç çarptı.

AA

Ermenistan'da ortalık bir kez daha karıştı.

İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen Ermeni bir askerin annesi, Başbakan Nikol Paşinyan'ın oğlu Aşot Paşinyan'ı kaçırmaya çalıştı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, dün kendisini İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerden birisinin annesi olarak tanıtan kadın, Aşot Paşinyan'ı konuşma bahanesiyle arabasına davet etti.

Söz konusu kadın, Paşinyan'ın arabaya binmesinin ardından trafik kurallarını ihlal ederek sürmeye başladı.

Tehdit eden kadından arabadan atlayarak kurtuldu

Kadının arabayı sürerken oğlunun İkinci Karabağ Savaşı'nda kendisine sorulmadan savaşa götürülüp öldürüldüğünü anlattığını iddia eden Aşot Paşinyan, kadının kendisini Yerablur Askeri Anıt Mezarlığına götürerek öldürebileceğini çünkü kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söylediğini ileri sürdü.

Paşinyan, yavaşladığı bir anda arabadan atladığını belirtti.

Yol kenarında beklerken araba çarptı

Hafif yaralı şekilde yol kenarında bekleyen Aşot Paşinyan’a başka bir aracın çarptığı, söz konusu araçtaki kişilerin de İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin ebeveynleri olduğu açıklandı.

Aşot Paşinyan'ı kaçırma girişiminde bulunan kadın gözaltına alındı.