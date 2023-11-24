Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya paramızı aldı ama silah vermedi Başbakan Paşinyan, Rusya'ya silah tedariği için para ödediklerini fakat teslimatı alamadıklarını anlattı. Paşinyan, sorunun çözümü için Moskova'ya öneride bulundu.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'ya yönelik sitem dolu ifadeler kullandı.

Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı Rusya'dan yeterli desteği alamadığını söyleyen Erivan yönetimi ile Moskova arasında ipler gerildi.

Bu süreçte Ermenistan ordusu, kendi topraklarında ABD askeri unsurlarıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat, Ermenistan'da askeri üssü bulunan Rusya'nın tepkisine neden oldu.

Parayı ödediler, teslimatı alamadılar

Başbakan Paşinyan, ülkesinin Kremlin ile yaşadığı silah sevkiyatı sorununu gündeme getirdi.

Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya'ya silah tedariği için para ödediğini ancak silahların teslim edilmediğini söyledi.

Paşinyan doğruladı: Böyle sorunlar var

Konunun tartışıldığını söyleyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Elbette bu tür sorunlar mevcut. Sorunun çözümü için hangi mekanizmaların kullanılması gerektiği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Seçenek sundu: Borcumuzu, ödenen miktar kadar azaltın

Çıkış yolu için Rusya'ya bir öneride bulunan Paşinyan, şöyle dedi:

Seçeneklerden biri, Ermenistan’ın Rusya’ya olan borcunun ödenen miktar kadar azaltılması olabilir. Bu da seçeneklerden biri ama tek seçenek değil.

"Azerbaycan'ın barışmak niyetinde olduğundan emin değilim"

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile normalleşme sürecine dair görüşlerini paylaştı.

Paşinyan, Azerbaycan'ın üzerinde mutabakata varılan ilkeler temelinde bir barış anlaşması imzalama niyetinde olup olmadığından emin olmadığını söyledi.

"Azerbaycan'ın üç ilkeye bağlılığını teyit ettiğini kesin olarak söyleyemeyiz." iddiasında bulunan Paşinyan, "Bu konuların müzakere yoluyla çözülmesi gerekir. Bu ilkelerden vazgeçildiğini de söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın sıraladığı üç ilke

Paşinyan'a göre ilkelerden ilki, Ermenistan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması.

Armenpress'in aktardığına göre, ikinci prensip, 1991 Almatı Deklarasyonu'na uygun olarak sınırların çizilmesi.

Paşinyan ayrıca, Azerbaycan'la barışın üçüncü ilkesinin, ülkelerin egemenliği, yargı yetkisi, karşılıklılık ve eşitliği ilkelerine dayalı bölgesel ulaşım bağlantılarının yeniden başlatılması olduğunu sözlerine ekledi.