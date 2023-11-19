Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'yle normalleşme çok önemli Ankara-Erivan hattındaki ilişkileri değerlendiren Paşinyan, "Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi, son derece önemli" dedi. Ermenistan lideri, kara geçişleriyle ilgili beklentisini aktardı.

ensonhaber.com

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki savaşlardan sonra Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.

Azerbaycan ordusu, kendi toprağı Karabağ'ı işgalden kurtarmayı başardı.

Başbakan Paşinyan, Türkiye ile normalleşmenin bölgesel barış ve kalkınma açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Paşinyan, kara sınırlarının diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda Türkiye ile yapılan anlaşmanın yakın zamanda hayata geçmesini umuyor.

"Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi önemli"

"Türkiye ile diyalog halindeyiz." diyen Paşinyan, şunları kaydetti:

En azından geçmişte bu kadar aktif bir diyaloğumuz yoktu. Yine de diplomatik ilişki kurma konusunda hâlâ bir başarımız yok.



Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi, Güney Kafkasya'nın barışçıl, gelişen ve güvenli bir çevreye yönelik stratejik vizyonu açısından son derece önemli bir faktör.

"Yakın zamanda duymayı umuyoruz"

Erivan'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi toplantısında konuşan Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açıldığı haberini yakın zamanda duymayı umuyoruz. Bu çok anlamlı bir adım olacaktır.

"Dünya bir daha asla aynı olmayacak"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, küresel değişim ve dönüşümler sonrasında dünyanın eskisi gibi olmayacağını da söylerken, Karabağ'da "etnik temizlik" yapıldığına dair asılsız iddiasını tekrar dile getirdi:

Afganistan'da, Ukrayna'da, Gazze'de yaşanan krizler ve Dağlık Karabağ'daki 'etnik temizlikten' sonra dünyanın bir daha asla eskisi gibi olmayacağı aşikardır.



Bundan kimsenin şüphesi yok. Ama yarının dünyasının nasıl görüneceğini de kimse bilmiyor.

"Barış sürecine bağlıyız"

Paşinyan, Ermenistan olarak Azerbaycan ile barış gündemine ve barış sürecine bağlı olduklarını sözlerine ekledi.