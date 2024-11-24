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Haber Merkezi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından ülkesinde hedefe oturtulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu..

Ancak Avrupa'dan aradığı desteği bulamayan Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini düzeltme kararı aldı..

Son zamanlarda yaptığı ılımlı mesajlarına bir yenisini daha ekledi.

"KOMŞULARLA BARIŞMALIYIZ" VURGUSU

Azerbaycan televizyon kanalına röportaj veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin bağımsızlığının güçlenmesinin komşularla barışmaktan geçtiğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE BUZLARI ERİTMELİYİZ"

Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan’ın gelecek istikrarının, bağımsızlığının ve ekonomisinin güçlenmesini istiyorsak komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz.



Diğer komşumuz Türkiye ile buzları eritmeliyiz.

"DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

Kim bana ne derse desin, dünya yeniden şekilleniyor ve bizim tarihe değil realiteye ve geleceğe bakmamız gerekiyor.



Azerbaycan ile barış anlaşması yolunda somut adımlar var ve umut ediyorum ki çok yakında barış imzalanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİTABINI HEDİYE ETMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etmişti.

Erdoğan, Paşinyan'a ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' kitabını hediye olarak vermişti.