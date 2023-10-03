Ermenistan, Roma Statüsü'nü kabul etti: Putin ziyaret ederse tutuklanacak UCM'yi kuran anlaşma, Ermenistan Parlamentosu'nun onayını aldı. Rusya'nın uyarılarına rağmen onaylanan anlaşma, olası bir ziyaretinde Devlet Başkanı Putin'in tutuklanacağı anlamına geliyor.

AA & Ensonhaber

Ermenistan, Rusya ile ipleri daha da gerecek bir hamlede bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Roma Statüsü'ne Ermenistan Parlamentosu tarafından onay verildi.

Erivan yönetimi, kararın Moskova'yı hedef almadığı konusunda ısrar ediyor.

Erivan'ın hamlesi: Putin giderse tutuklanacak

Ancak verilen onay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye ayak basması halinde, Ermenistan tarafından tutuklanması zorunluluğunu getiriyor.

Ermeni parlamentosunun gündeminde, UCM'yi kuran anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı da dahil olmak üzere 18 madde yer aldı.

22'ye karşı 60 oyla geçti

Meclis oturumunda, UCM'nin kurucu anlaşması olan statü, 22'ye karşı 60 oyla onaylandı.

Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999'da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004'te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası'na aykırı bulmuştu.

Hükümet, 2022'de statünün incelenmesi amacıyla yeniden Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Rusya: Ciddi sonuçları olur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan bizim (Roma Statüsü'ne) taraf olmadığımızı çok iyi biliyor." demişti.

Putin yönetimi, UCM ile ilgili verilecek onayın "ciddi sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulunuyordu.

Son aylarda Moskova'ya bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Batı ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentonun Roma Statüsü'nü onaylayacağından ve UCM'nin yargı yetkisini tanıyacağından emin olduğunu söylemişti.

Putin hakkında çıkarılan karar

UCM, mart ayında, "çocukların Ukrayna'dan kaçırılması ve zorla sınır dışı edilmesiyle" bağlantılı olarak hem Putin hem de Rusya'nın çocuk haklarından sorumlu komiseri Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Paşinyan, Politico'ya verdiği röportajda, "Ukrayna'da yaşananların sonucunda Rusya'nın yeteneklerinin değiştiğini" belirterek, Ermenistan'ın güvenlik konusunda Moskova'ya bel bağlamak yerine kendi bağımsızlığını güçlendirmesi gerektiğini savunmuştu.

Ermenistan: Bizi yalnız bıraktılar

Rusya-Ermenistan ilişkileri, Azerbaycan'ın, kendi toprağı olan Karabağ'da yeniden kontrol sağlamasıyla iyice kötüleşti.

Paşinyan hükümeti, Moskova'nın kendilerini Bakü karşısında yalnız bıraktığını düşünüyor.

Anayasa Mahkemesi uygun buldu

Hükümet, 2022'de statünün incelenmesi amacıyla yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, 24 Mart'ta UCM Roma Statüsü'nün Ermenistan yasalarına uygun olduğu kararını vererek onay için Ulusal Meclis'e göndermişti.

Roma Statüsü'nün Anayasa Mahkemesi tarafından yasalara uygun bulunması Ermenistan ve Rusya arasında gerginlik yaratmıştı.

Paşinyan: Rusya ile ilgili değil

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil." ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan Paşinyan, 19 Eylül'de Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Roma Statüsü'nün Ermenistan-Rusya ilişkileri ile bir bağlantısının bulunmadığını, tüzüğün onaylanmasının Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili olduğunu belirtmişti.

Roma Statüsü, 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş statüsü olarak biliniyor.