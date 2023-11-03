Ermenistan: Türkiye kara sınırının açılmasıyla ilgili güzel haberler alabiliriz Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ankara ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyledi. Ermeni Bakan, yakın gelecekte iyi haberler almayı umduklarını ifade etti.

AA & Ensonhaber

Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmenin yollarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefine ulaşabileceklerini söylemişti.

Türkiye-Ermenistan normalleşmesi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ankara-Erivan normalleşmesine ilişkin beklentisini ifade etti.

Parlamentoda konuşan Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecinin kendileri için "çok önemli" olduğunu vurguladı.

"Yakın gelecekte iyi haberler alabiliriz"

Mirzoyan, konuşmasında şunları belirtti:

Bir süreç var, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi konuşuluyor.



En azından Ermenistan-Türkiye kara sınırının özel bir grup insana, yani diplomatik pasaport sahibi Ermenistan ve Türkiye vatandaşlarına ve tüm vatandaşlara yeniden açılmasına ilişkin düzenlememizin bu yönde olduğunu söyleyerek iyimserliğimi ifade etmek istiyorum. Burada yakın gelecekte iyi haberler alabiliriz.

Komşularla normalleşme mesajı

Bakan Mirzoyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran'ın başkenti Tahran'da görüştüğünü anımsattı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı ayrıca eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmelerde bulunduğunu kaydetti.

Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın dört komşusuyla ilişkileri normalleştirmekle ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Fidan: Ermenistan bu fırsatı değerlendirmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, "Bu son operasyon, Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Vakit varken bu fırsatı Ermenistan daha iyi değerlendirmeli." demişti.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için süreç devam ederken, Ankara bu konudaki çabalarında samimi olduğunun altını çiziyor.

İki ülke arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasının da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkısının olacağına vurgu yapılıyor.