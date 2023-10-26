Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rus askeri varlığının faydasını göremedik Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'daki varlığını eleştirdi. Bu durumun avantajlarını göremediklerini söyleyen Paşinyan, Rus askerlerinin ülkeden çekilip çekilmeyeceğine dair soruyu yanıtladı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD basınından Wall Street Journal'a demeç verdi.

Paşinyan'ın gündeminde Rusya'nın Ermenistan'daki askeri varlığı vardı.

Paşinyan, "Ermenistan'da Rus askeri üsleri var. Rusya'nın Ermenistan'daki askeri varlığı avantaj mı yoksa yükümlülük mü?" sorusunu yanıtladı.

Rus askeri varlığı yorumu: Avantajlarını göremedik

Ermeni lider, ülkesindeki Rus varlığının bir faydasını görmedikleri yönünde ifadeler kullandı:

Biliyorsunuz, en azından daha şimdi söyledim, maalesef anlattığım vakaların kenar kısımlarındaki avantajları göremedik.

"Rusya'nın geri çekilmesini tartışmıyoruz"

"Bu, Rusya'ya Ermenistan'daki askerlerini geri çekme çağrısı yapmayı planladığınız anlamına mı geliyor?" sorusuna ise Paşinyan'dan şu şekilde bir yanıt geldi:

Böyle bir meseleyi tartışmıyoruz. Artık daha çok başka konuları tartışmaya odaklanmış durumdayız, böyle bir durumun sebebinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.



Elbette bunun da Ermenistan ile Rusya, Ermenistan ve Kolektif Güvenlik arasındaki çalışma görüşmelerinin gündemi olacağını düşünüyorum.

ABD ile Ermenistan arasında Ermeni topraklarında düzenlenen askeri tatbikat, Rusya'nın tepkisini çekmişti. Moskova yönetimi, Erivan'ı Batı'ya yaklaşmaya çalışmakla suçluyor.

Röportajında Paşinyan, "Bir Amerikan ya da Fransız askeri üssünün ya da belki Hindistan'ın askeri varlığını mı bekliyorsunuz?" şeklindeki bir soruyla karşılaştı.

"Silah sorunu olmayan ama güvenlik sorunu yaşayan ülkeler var"

Ermenistan Başbakanı, güvenlikten bahsederken yalnızca ordu ve silahların konuşulmasının yanlış olduğunu söyledi ve ekledi: