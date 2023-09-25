Ermenistan'dan Rusya'ya tepki: Yanımızda duran ana müttefikimiz değil, Batı'ydı Ulusal Meclis Başkanı Simonyan, Moskova'dan destek göremediklerini söyledi. Ermeni yetkili, yanlarında duranların İran, Avrupa Birliği ve ABD olduğunu belirtti.

ensonhaber.com

Azerbaycan'ın Karabağ'daki askeri hedeflere yönelik operasyonları, gergin seyreden Ermenistan-Rusya ilişkilerini ipleri koparma noktasına getirdi.

Erivan yönetimi, Moskova'yı Azerbaycan'a karşı destek vermemesiyle suçluyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, güvenlik açısından Rusya'ya bağımlı olmalarının "stratejik hata" olduğunu söylemişti.

Rusya'ya gönderme: Desteği Batı'dan gördük

Şimdi ise Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, Rusya'ya göndermede bulundu, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminden göremedikleri desteği Batı'dan gördüklerini ifade etti.

Simonyan, Ermenistan'ın kendi çabalarına ve başta İran, Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere ortaklarının desteğine güvendiğini vurguladı.

"Ermenistan'ı çatışmanın tarafı haline getirmeye çalıştılar"

Rus yetkililerin, her şeyi uygun gördükleri şekilde yorumladığını belirten Simonyan, şöyle devam etti:

Azerbaycan'ın saldırısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı taraflara itidal çağrısında bulundu.



Ancak Ermenistan taraf bile olmadı. Bu anlamda Ermenistan'ı çatışmanın tarafı haline getirmeye ve Ermeni topraklarına sızmaya çalıştılar.

Gerilim azaldı

Simonyan, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan sınırında yoğunlaşmasına da değinerek, gerilimin azaldığını ve Azerbaycan güçlerinin geri çekildiğini belirtti.

Rusya'yı işaret eden söz konusu Ermeni yetkili, ana müttefikinin aksine, bu zorlu süreçte destek sağlayan İran, Avrupa Birliği ve ABD gibi ortaklara güvendiklerini yineledi.