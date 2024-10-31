Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kızından dikkat çeken karar

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Eski ABD Başkanı Barrack Obama ve First Lady Michelle Obama'nın kızı Malia yönetmen oldu.

26 yaşındaki Obama, artık yalnızca "Malia" olarak anılmak istiyor.

Yönetmenlik kariyerinde "Obama" soyadını kullanmama kararı alan Malia, 2024 Sundance Film Festivali'ne "The Heart" adlı filmiyle katılmıştı.

ÇOCUKLARI YARDIM İSTEMİYOR

63 yaşındaki Barack Obama, kızının bu kararı hakkında konuştu.

Obama, The Pivot adlı poscast yayınında "Bizim için en büyük zorluk, onlara herhangi bir yardımda bulunmamıza izin vermelerini sağlamak" dedi. Çocuklarının yardım istemediğini belirten Obama "Yani bu konuda çok hassaslar, çok inatçılar" ifadelerini kullandı.

"KIZLARIM AVANTAJ KULLANMAK İSTEMİYORLAR"

Kızının soyadını kullanmamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Obama şöyle konuştu:

Ben de, 'Onların senin kim olduğunu bileceğini biliyorsun' dedim. Kızım da, 'Biliyor musun? Onların filmimi izlemelerini ve hiçbir şekilde böyle bir bağ kurmamalarını istiyorum,' dedi. Bu yüzden kızlarımızın bu avantajı kullanmamak için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum.

Kızları Malia ile Sasha'nın artık daha çok göz önünde olduğunu belirten Obama "Yaşları ilerledikçe, bazı paparazzi olayları yaşandı ve bu onları çileden çıkarıyor, çünkü 'Biz bunların hiçbirini istemiyoruz' diyorlar" dedi.

"ÇOCUKLARIMI RAHAT BIRAKIN"

Obama, gazetecilere "Beni takip edebilirsin. Benim hakkımda konuşabilirsin. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Çocuklarımı rahat bırak çünkü büyüme hakları var. Bunu onlar seçmedi. Bırak büyüsünler, diyorum" ifadelerini kullandı.