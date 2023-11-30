Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında öldü Nixon ve Ford dönemlerinde görevde bulunan Kissinger'ın öldüğü haberi verildi. Kamboçya'nın bombalanması ve Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle tepki çeken Kissinger, Irak işgalini de destekledi.

AA & Ensonhaber

20. yüzyılda ABD dış politikasının en önemli ve tartışmalı isimlerinden birine dönüşen Henry Kissinger'dan ölüm haberi geldi.

Kissinger, ABD başkanları Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde görev üstlendi.

Danışmanlık firması Kissinger Associates, çarşamba akşamı yaptığı açıklamada söz konusu ismin ölümünü duyurdu ancak nedenini açıklamadı.

100 yaşında hayatını kaybetti

Kissinger'in kişisel internet sitesinden de yapılan açıklamada, söz konusu ismin 100 yaşında, Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kissinger, Başkan Nixon'ın 1972'de Pekin'e yaptığı dönüm noktası niteliğindeki ziyaretle Çin-ABD ilişkilerinin normalleşmesine aracılık etti.

Aynı zamanda dönemin Sovyetler Birliği ile yumuşama politikasının başlatılmasında rol oynadı.

Tartışmalı roller: Kamboçya'nın bombalanması, Vietnam'ın işgali

Dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla bilinen Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde kınandı.

Henry Kissinger 100 yaşında öldü - FOTO GALERi

Bombardıman ve işgal, Kuzey Vietnam'ın ikmal hatlarını kırmayı amaçlıyordu. Güneydoğu Asya ülkesine 2,7 milyon tonun üzerinde bomba atıldığı tahmin ediliyor.

Kullanılan misket bombaları nedeniyle tepki çekti

Kamboçya'ya atılan bombaların birçoğu, siviller ve savaşçılar arasında yaygın ölümlere yol açmasının yanı sıra, savaşın sona ermesinin ardından, onlarca yıl boyunca sivilleri öldürmeye ve sakatlamaya devam eden misket bombalarıydı.

Bu durum, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti.

"Kissinger'ı öldüresiye dövme isteğinden asla vazgeçmeyeceksin"

Ünlü şef ve dünya gezgini Anthony Bourdain, 2001 tarihli "A Cook's Tour: Global Adventures in Extreme Kitchen" adlı kitabında, Kissinger'ın Kamboçya'daki mirasına değinirken şöyle diyor:

Kamboçya'yı ziyaret eden biri olduğunda, Henry Kissinger'ı çıplak elinle öldüresiye dövme isteğinden asla vazgeçmeyeceksin.

Bush yönetiminin Irak'ı işgalini destekledi

Kissinger, 2000'li yılların başında George W. Bush yönetiminin Irak'ı işgaline destek verdi.

Savaşın bir diğer destekçisi olan gazeteci Christopher Hitchens, Kissinger'ın savaş suçlarından yargılanması gerektiğini yazdı.

Görev aldığı dönemler

Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.

Dış politikasını 'suç' olarak görenlere verdiği yanıt

The Guardian'ın aktardığına göre, Kissinger, Mayıs 2023'te 100 yaşına girdi. Doğum günü öncesinde, dış politikasını 'suç' olarak görenlere yanıt verdiği CBS röportajında küçümseyici ifadeler kullanması göze çarptı: