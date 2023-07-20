Pekin'de sürpriz buluşma: Henry Kissinger, Şi Cinping'le görüştü Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin mimarı olarak anılan 100 yaşındaki Kissinger, beklenmedik bir ziyaretle Pekin'e gitti. Çin lideri Şi, "Size büyük saygım var" dedi.

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AA & Ensonhaber

ABD, Çin ile olan bağlarını onarmaya çalışırken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sürpriz bir konuğu ağırladı.

Pekin-Washington ilişkilerinin mimarı olarak bilinen ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Pekin’de Şi ile bir araya geldi.

Çin'de Şi-Kissinger buluşması

NDTV’nin haberine göre, Şi, 100 yaşındaki Kissinger’ı başkent Pekin’deki Diaoyutai Devlet Konuk Evi'nde ağırladı.

Yayını veren Çin Devlet Televizyonu CCTV ise Amerikalı devlet adamını 1970’lerde iki ülke arasındaki ilişkilerin başlamasındaki hayati rolü dolayısıyla övdü.

"Sizi gördüğüm için çok mutluyum"

Görüşmeye ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şi, Kissinger'a hitaben "Sizi gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

Şi, "100'üncü yaş gününüzü kutladınız. Çin-ABD ilişkileri, her zaman Kissinger'ın adıyla ilişkilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kissinger'a büyük saygı duyduğunu belirten Çin lideri, "Size büyük saygım var." diye ekledi.

Uluslararası medya 'sürpriz' dedi

Dünya basınından gazeteler, Kissinger'ın Çin başkentine yaptığı sürpriz seyahatin, üst düzey ABD'li yetkililerin son günlerde yaptıkları ziyaretlerle aynı döneme denk geldiğini yazdı.

ABD, Kissinger'ın özel bir vatandaş olarak Çin'e gittiğini belirtse de, Asya ülkesindeki etkisi göz önüne alındığında, Kissinger'ın muhtemelen ABD-Çin müzakereleri için arka kapı diplomasisi yürütüyor olabileceğine dikkat çekildi.

1971'de Pekin'e yapılan gizli ziyaret

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Temmuz 1971’de komünist Çin ile ilişkileri başlatmak adına gizlice Pekin’e seyahat etmişti.

Kissinger’ın bu seyahati, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olan Pekin ziyareti için zemin oluşturmuştu.

Bu da Washington yönetiminin, uluslararası sistemden izole durumdaki Pekin ile yoğun temaslarını başlatmış ve Çin’in bir üretim merkezi ve ABD’nin ardından dünyanın en büyük ekonomisi olmasının yolunu açmıştı.

Çin’e yatırım konusunda danışmanlık yaptı

Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde de bulunan Nobel Barış Ödüllü Kissinger, şirketlere Çin’e yatırım konusunda danışmanlık yapıyordu.

27 Mayıs’ta 100 yaşını dolduran Kissinger, ilk ziyareti olan 1971’den bu yana 100 kereden fazla Çin’e seyahat etti.