Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'den Putin'e övgüler: En zeki beyefendi Düğününe çağırdığı Putin'den bahseden Kneissl, "Kendisi, şimdiye kadar tanıştığım en zeki ve başarılı beyefendi" dedi. Kneissl, Rus ajanı olduğuna yönelik iddialara da yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, düğününe davet etmesiyle bilinen Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Rus lider hakkında dikkat çeken ifadelere imza attı.

2018'deki düğününde Putin'le dans ederken manşetlere çıkan Kneissl, Rusya'ya taşındı.

Kneissl, "siyasi baskının" onu Avusturya'dan çıkmaya zorladığını iddia ederken, Putin'i "en zeki beyefendi" olarak tanımladı.

Düğününde Putin'le dans etti

Putin'i düğününe davet etmesi ve onunla dans etmesinin tartışıldığı hatırlatılan Kneissl, bu konuya odaklanılmasının kendisini rahatsız ettiğini, hayatında başka gelişmelerin de olduğunu söyledi.

Düğün hakkında konuşmanın "çok can sıkıcı" olduğunu ifade eden Kneissl'e "Sizce Putin nasıl bir kişilik?" sorusu yöneltildi.

"Tanıştığım en zeki ve başarılı beyefendi"

BBC'ye konuşan Kneissl, "Kendisi en zeki beyefendi. Birkaç kez görüştüm." dedi ve ekledi:

O, şimdiye kadar tanıştığım en zeki ve başarılı beyefendi.

Avrupa'da Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avusturyalı eski siyasetçinin sözleri, Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya ek kısıtlamalar getirmeyi tartışmaya hazırlandığı dönemde gelmesi göze çarptı.

Yaptırımlar, devreye alındığı takdirde 12'nci yaptırım paketi olarak kayıtlara geçecek.

"Rusya'da çalışma fırsatına sahip olduğum için minnettarım"

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rusya'ya taşınma kararı sorulan Kneissl, aldığı kararı savundu:

Şu ana kadar yakın çevremde herhangi bir baskı görmedim. Avrupa Birliği'ndeki çeşitli üniversitelerde öğreticilik yaparken özlediğim akademik özgürlükle burada çalışabiliyorum.



Meseleyi başka bir açıdan ele alalım: Karin Kneissl'ın çalışması neden yasaklandı? Suçum ne? Rusya'da çalışma fırsatına sahip olduğum için gerçekten minnettarım.

'Rus casusu' iddiası

Davaların, itibarını temize çıkarana kadar Avusturya'ya dönmeyeceğini söyleyen Karin Kneissl, kendisinin Rus casusu olduğuna dair söylentilere "Kirli bir fanteziden ibaret." yanıtını verdi.