Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu turuna çıktı.
Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a ziyaret düzenledi.
Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Batı tarafından yaptırımlara maruz kalan Moskova yönetimi, Putin'in ziyareti sırasında tedbiri elden bırakmadı.
Füzelerle donatılan savaş uçakları eşlik etti
Putin’in uçağına, Suudi Arabistan yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.
Resmi ziyaret kapsamında, savaş uçakları eşliğinde dün BAE'ye giden Putin, daha sonra Suudi Arabistan'a hareket etti.
Veliaht Prens'le görüştü
Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere, BAE'den başkent Riyad'a geçti. Rus lider, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir araya geldi.
"İlişkilerimizin gelişmesini hiçbir şey engellemeyez"
Putin, Selman ile görüşmesi sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini "hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini" söyledi.
Rusya Devlet Başkanı, "Bölgede olup bitenlerle ilgili bilgi ve değerlendirme alışverişinde bulunmak hepimiz için çok önemli." dedi.
Selman: Ortak çıkarımız var
Veliaht Prens Selman, Putin'i krallığın "özel konuğu" olarak nitelendirerek, Rusya ve Suudi Arabistan'ın birçok "ortak çıkara" sahip olduğunu ve "hem tüm dünyada hem de Orta Doğu'da istikrar ve kalkınma" sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.
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