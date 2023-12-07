Putin'e havada koruma: Suudi Arabistan ziyaretine Su-35'ler eşlik etti Rus lider, Suudi Veliaht Prens Selman ile Riyad'da bir araya geldi. BAE'den Suudi Arabistan'a geçen Putin'in yolculuğuna, mühimmat yüklü savaş uçakları da katıldı.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu turuna çıktı.

Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a ziyaret düzenledi.

Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Batı tarafından yaptırımlara maruz kalan Moskova yönetimi, Putin'in ziyareti sırasında tedbiri elden bırakmadı.

Füzelerle donatılan savaş uçakları eşlik etti

Putin’in uçağına, Suudi Arabistan yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Resmi ziyaret kapsamında, savaş uçakları eşliğinde dün BAE'ye giden Putin, daha sonra Suudi Arabistan'a hareket etti.

Veliaht Prens'le görüştü

Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere, BAE'den başkent Riyad'a geçti. Rus lider, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir araya geldi.

"İlişkilerimizin gelişmesini hiçbir şey engellemeyez"

Putin, Selman ile görüşmesi sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini "hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, "Bölgede olup bitenlerle ilgili bilgi ve değerlendirme alışverişinde bulunmak hepimiz için çok önemli." dedi.

Selman: Ortak çıkarımız var

Veliaht Prens Selman, Putin'i krallığın "özel konuğu" olarak nitelendirerek, Rusya ve Suudi Arabistan'ın birçok "ortak çıkara" sahip olduğunu ve "hem tüm dünyada hem de Orta Doğu'da istikrar ve kalkınma" sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.