Eski dostlar düşman oldu: Kamuoyunun önünde Trump ile Musk kavgası

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ve eski danışmanı Elon Musk arasındaki anlaşmazlık, kamuoyuna taşındı.

İkili, gün boyunca birbirlerine ait sosyal medya platformlarında sert mesajlar paylaşarak, beklenmedik ittifaklarının sona erdiğine işaret eden açıklamalarda bulundu.

TRUMP'A NANKÖRLÜK SUÇLAMASI

Perşembe günü Trump, Musk’ın yönetiminin vergi ve harcama paketine yönelik eleştirileri için "hayal kırıklığına uğradığını" belirterek, bunun "harika ilişkilerinin" sonu olabileceğini söyledi.

Musk ise Trump’ı "nankörlükle" suçlayarak, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi." dedi.

"İĞRENÇ BİR REZALET"

İki ismin arasındaki ipler, Musk’ın haftalar süren karşı lobi faaliyetlerinin ardından koptu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde geçen ay onaylanan ve Senato’da oylanmayı bekleyen "büyük, güzel" harcama paketiyle ilgili olarak Musk, görevinden ayrıldıktan kısa süre sonra X platformunda paketi "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi.

Musk, "Bunu oylayanlardan utanın; yanlış yaptığınızı biliyorsunuz." mesajını paylaştı.

"ELON HERKESTEN DAHA İYİ BİLİYORDU"

Paketin ABD’nin ulusal borcunu sorumsuzca artıracağını savunan Musk, takipçilerini kendi temsilcilerini arayarak plana karşı çıkmaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, söz konusu yasa tasarısını savunarak, "Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü Elon bu yasanın işleyişini burada bulunan hemen herkesten daha iyi biliyordu. Birdenbire bir sorun yaşadı." dedi.

TESLA'YI HEDEF ALDI

Trump ayrıca, Musk’ın elektrikli araçlar için verilen sübvansiyon ve teşviklerin kaldırılmasından rahatsız olduğunu öne sürdü.

Bunun ise Tesla’yı olumsuz etkileyebileceğini ima etti.

MUSK ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTI

Musk, bu iddiayı reddederek "Elektrikli araç/güneş enerjisi teşvik kesintilerini pakette tutun, (petrol ve gaz sübvansiyonlarına dokunulmaması çok adil değil!!) ancak paketteki DAĞ GİBİ İĞRENÇ HARCAMALARI çıkarın." ifadelerini kullandı.

ABD’de 'pork' terimi, belirli çıkar gruplarına ya da bölgelere yönelik gereksiz kamu harcamalarını tanımlamak için kullanılıyor.

SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI İTTİFAK BAŞLAMIŞTI

İki isim arasındaki ittifak, Musk’ın geçen yıl temmuz ayında Pensilvanya’daki bir suikast girişiminin ardından Trump’a desteğini açıklamasıyla başlamıştı.

Musk’ın, Trump’ı yeniden Beyaz Saray’a taşıma çabalarına yaklaşık 290 milyon dolar aktardığı belirtiliyor.

"BEN OLMASAYDIM TRUMP KAYBEDERDİ"

Perşembe günkü gelişmelerin ardından X üzerinden art arda paylaşımlarda bulunan Musk, kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin elde ettiği zaferin de kendi sayesinde gerçekleştiğini savundu.

Musk, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi, Temsilciler Meclisi Demokratların eline geçerdi ve Senato’da Cumhuriyetçiler 51-49 üstünlükte olmazdı." dedi ve ekledi: "Büyük nankörlük."

EPSTEIN BELGELERİNDE ADI GEÇİYOR İDDİASI

Gün içerisinde Musk, Trump’ın istifasını talep eden bir paylaşımı yeniden yayımladı; Trump’ın küresel gümrük tarifeleri planının ABD’de resesyonu tetikleyeceğini savundu ve kanıt göstermeden Trump’ın, hayatını kaybeden cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanmamış belgelere adının geçtiğini öne sürdü.

Epstein, 2019’da insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmış, duruşmayı beklerken intihar etmişti.

"AZ ÖNCE ÇILDIRDI!"

Trump ise o dönemde başkandı ve Epstein’ı "Palm Beach’te herkesin tanıdığı biri" olarak tanımlamış ancak "uzun zaman önce aralarının bozulduğunu" belirtmişti.

Trump, Truth Social platformunda Musk için, "Az önce ÇILDIRDI" ifadelerini kullanarak, "Bütçemizden milyarlarca ve milyarlarca dolar tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon’un hükümetten aldığı sübvansiyonları ve sözleşmeleri iptal etmektir. Biden’ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır!" dedi.