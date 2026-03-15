Hatay'da apartman dairesinden alevler yükseldi

Hatay'da Defne ilçesine bağlı Hancağız Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2.katındaki daireden alevler yükseldi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI

Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında evde hasar oluştu.