Eski Fas Başbakanı Benkiran: İsrail'in bölgede geleceği yok

Partisinin Fes kentinde düzenlenen 4. Bölgesel Kongresi'nde konuşan Fas'ın eski Başbakanı ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 60 bini aştığını belirtti.

Sivillere yönelik aç bırakma, zorla yerinden etme ve kuşatma politikalarının sürdüğünü ifade eden Benkiran, İsrail için "geleceği olmayan bir yapı" nitelemesinde bulundu.

"BÖLGEDE KALMAK İSTİYORSANIZ, ADALETİ ESAS ALMAK ZORUNDASINIZ"

İsrailliler hakkında değerlendirmelerde bulunan Benkiran, “Ne kadar kan dökerlerse döksünler, ne kadar insan öldürürlerse öldürsünler ne kadar dünyaya hükmetseler de bu şekilde yollarına devam ederek bir geleceğe sahip olamazlar.” ifadelerini kullandı.

Siyonist yapının tarihteki Moğolları, Haçlıları ve sömürgecileri andıran bir varlık olduğunu söyleyen Benkiran, “Bu ümmetten İzzeddin Kassam, Yasir Arafat, Ahmed Yasin, Abdülaziz Rantisi, İsmail Heniyye gibi liderler çıktı; daha niceleri çıkacak.” diye konuştu.

Benkiran, İsrail’e seslenerek, “Eğer bu bölgede kalmak istiyorsanız, aklı, adaleti ve sevgi dilini esas alan bir formül bulmak zorundasınız.” diye konuştu.

İsrail'in bölgede geleceği olmadığını vurgulayan Benkiran, "İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçlar, kaçınılmaz sonunu engelleyemeyecek." ifadesini kullandı.

"İRAN’I DESTEKLEMEMİZ SİYASİ DEĞİL, İNANÇ TEMELLİDİR"

Konuşmasında İran’la ilgili değerlendirmelere de yer veren Benkiran, Fas ile İran arasında bir mesele olması halinde ülkesinin çıkarlarını önceleyeceğini belirterek, “Eğer sorun Fas ile İran arasında yaşanıyorsa, ben her zaman Fas’ın yanındayım.” dedi.

Ancak bugün İran’ın İsrail ve ona destek veren ABD ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Benkiran, “İran’ı destekleyen bu tavrımız siyasi değil, inanç temellidir. İslam sancağını taşıyan bir ümmetin zaferine, hataları olsa bile, sevinmemek mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

Benkiran, İran’ın dini tutumları ve müdahalelerine karşı mesafeli olduklarını, ancak Filistin davasına verdikleri destekten dolayı aynı safta yer aldıklarını vurguladı.

Benkiran, "İran’ın bidatlerini kabul etmiyoruz ama bugün Filistin’i savunanla onu katledeni aynı kefeye koyamayız.” ifadelerini kullandı.

"(KUDÜS’TEKİ FASLI AİLELER) KİMSE KARDEŞİNİ VE AİLESİNİ YÜZÜSTÜ BIRAKMAZ"

Fas halkının Arap ve İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Benkiran, Kudüs’te yaşayan Fas kökenli ailelerin varlığına dikkat çekerek, “Onların yanında duracağız. Kimse kardeşini ve ailesini yüzüstü bırakmaz.” açıklamasında bulundu.

Benkiran, Müslüman halkların dirençli yapısına da değinerek, “Evet, teknoloji bakımından geri kalmış olabiliriz ama bu ümmet doğurgandır. İsrail zulmünde ısrar ederse, er ya da geç bu bölgeden çıkmak zorunda kalacaktır. Allah şahidim olsun, orada kalamayacaklar.” diye konuştu.