Eski futbolcu Eric Cantona: İsrail'i küresel futbol arenasından cezalandırma zamanı geldi

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, FIFA ve UEFA’nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınarken "Soykırım olarak tanımlanan bu saldırı başladığından bu yana 716 gün geçti, İsrail hala futbolun bir parçası" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 16:45
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırım politikasını sürdürüyor.

Bölgeden dehşet dolu görüntüler gelmeye devam ederken dünyadan İsrail'e yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) konserinde, Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı. 

CANTONA'DAN UEFA VE FIFA'YA TEPKİ 

Etkinliğe katılan isimlerden biri de eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona oldu. 

Cantona, burada yaptığı açıklamada FIFA ve UEFA’yı eleştirdi. 

"RUSYA'YI HEMEN MEN ETTİ"

İsrail'in müsabakalara katılmasına izin verilmesini kınayan Cantona şunları kaydetti:

Rusya, Ukrayna’da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA, Rusya'yı menetti.

Şimdi ise Uluslararası Af Örgütü'nün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor.

