Eski futbolcu Eric Cantona: İsrail'i küresel futbol arenasından cezalandırma zamanı geldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırım politikasını sürdürüyor.

Bölgeden dehşet dolu görüntüler gelmeye devam ederken dünyadan İsrail'e yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı "Together for Palestine" (Filistin için bir arada) konserinde, Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandı.

CANTONA'DAN UEFA VE FIFA'YA TEPKİ

Etkinliğe katılan isimlerden biri de eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona oldu.

Cantona, burada yaptığı açıklamada FIFA ve UEFA’yı eleştirdi.

"RUSYA'YI HEMEN MEN ETTİ"

İsrail'in müsabakalara katılmasına izin verilmesini kınayan Cantona şunları kaydetti: