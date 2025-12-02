Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, Trump'ın affıyla serbest bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika'yı sallayan kararlarının ardı gelmiyor.

ABD sınırından kokain geçiren uyuşturucu kaçakçılarına yardım etmekten 45 sene hapse mahkum edilmiş eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Başkan Donald Trump'ın çıkardığı af ile serbest bırakıldı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA EDİYORDU

2022 yılında başkanlık görevini devrettikten haftalar sonra ABD'nin talebiyle tutuklanan ve 45 yıl hapse mahkum edilen Hernandez hapiste olduğu süreç boyunca suçsuz olduğu iddiasını dile getirmeye devam etmişti.

Associated Press haberine göre, Hernandez, suçlanmasının sebebinin Amerika'ya iadesini sağladığı uyuşturucu kaçakçılarının intikamı olduğu söylüyordu.

EŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Serbest kalan Hernandez'in eşi Ana Garcia, X platformundaki paylaşımında, "Neredeyse 4 yıl süren acı, bekleyiş ve zorluklardan sonra kocam Juan Orlando Hernandez yeniden özgür bir adam, Başkan Donald Trump'ın affına şükürler olsun." ifadeleri ile Donald Trump'a teşekkür etti.

TRUMP DA SUÇSUZ OLDUĞUNA İNANIYORDU

Hernandez'e neden af çıkardığı sorulan Donald Trump, "Honduras, Honduras'ın halkının birçoğu benden rica etti. Honduras halkı ona karşı komplo kurulduğunu düşünüyordu be bu çok kötü bir şey." dedi.

Başkan Trump, Biden hükümeti tarafından Hernandez'e karşı komplo kurulduğuna inandığını dile getirdi.