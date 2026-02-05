Eski İsrail Başbakanı Barak'ın, Epstein'le ses kaydı ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de küçük kız çocuklarına yönelik fuhuş skandalında yayımlanan dosyalarda yeni detaylar ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili kamuoyuyla paylaştığı yeni belgelerde yer alan ses kaydında, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, Epstein ile Ortodoks Hahambaşılığının Yahudiliğin tanımı üzerindeki tekelinin kırılması yoluyla Yahudiliğe geçişlerin kolaylaştırılması üzerine konuşması dikkati çekti.

"İHTİYACIMIZ OLAN SADECE 1 MİLYON GÖÇMEN"

Barak ve Epstein arasındaki telefon görüşmesinin ne zaman gerçekleştiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Ses kaydında, Barak'ın, Epstein'e "Putin'e hep şunu söylerdim: 'İhtiyacımız olan sadece bir milyon daha.' (Sovyetler Birliği'nden göçenler), İsrail'i dramatik bir şekilde değiştirdi. O bir milyon Rus." dediği duyuldu.

"YAHUDİLİĞE KİTLESEL GEÇİŞİN ÖNÜ AÇILMALI"

Kayıtta, Barak, Ortodoks Hahambaşılığı'nın Yahudiliğin tanımı üzerindeki tekelinin kırılması gerektiğini savunarak Epstein'e "Sofistike ve incelikli bir biçimde, Yahudiliğe kitlesel geçişin önünü açmamız ve kapıları açmamız gerekiyor." dedi.

İsrail'in kuruluşunun ardından yaşanan göç dalgasında dönemin yöneticilerinin seçici davranmadığını söyleyen Barak, "Şimdi ise daha seçici olabiliriz. Yahudiliğe geçiş konusunda daha açık fikirli bir yaklaşımla rahatlıkla bir milyon kişiyi daha hazmedebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ehud Barak'ın, 2015-2016 yıllarında Epstein ile birden fazla kez görüştüğü basına yansımış ve Epstein'in New York Manhattan'daki malikanesine girerken görüntülenmişti.

JEFFREY EPSTEIN SKANDALI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.