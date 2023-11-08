Eski İsrail Başbakanı Olmert: Netanyahu, Gazze'de yanlış hesap yapıyor Bir dönem İsrail'i yöneten Olmert, Netanyahu'nun duygusal olarak mahvolduğunu söyledi. Gazze'nin güvenliğini denetlemenin İsrail'in çıkarına olmadığını anlatan Olmert, "Batılı müttefiklerimizin sabrı tükeniyor" uyarısında bulundu.

ensonhaber.com

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik gerekçesiyle Gazze'de yönetimi devralmak istediklerini söyledi.

Netanyahu, "Belirsiz bir süre için güvenlik sorumluluğunu üstleneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Bu sözler, İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert'in tepkisini çekti. Olmert, Netanyahu'yu "Yanlış yapıyorsun" diyerek uyardı.

"Netanyahu duygusal olarak mahvoldu"

Politico'ya konuşan Olmert, Netanyahu'nun "çöktüğünü" söylerken, "Duygusal olarak mahvolmuş, orası kesin." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun başına "korkunç bir şeyin" geldiğini anlatan Olmert, şöyle devam etti:

Bibi tüm hayatı boyunca 'Bay Güvenlik' olduğu iddiasıyla çalıştı. Ama o, 'Bay Saçmalık.'

"İsrail için tehlike oluşturuyor"

Netanyahu'nun İsrail başbakanı olduğu her dakikanın ülke için tehlike oluşturduğunu söyleyen Olmert, bu konuda son derece ciddi olduğunun altını çizdi.

Ehud Olmert, "Amerikalıların, onun ne kadar kötü durumda olduğunu anladıklarına eminim." diye ekledi.

Olmert, Netanyahu'nun savaş sonrası Gazze Şeridi'nin kontrolünü sürdürmeye yönelik stratejik planının, İsrail'in kıyı bölgesi üzerinde askeri yönetim uyguladığı 2005 yılına geri dönmekle eşdeğer olduğu konusunda uyardı.

'Çıkarımıza değil' uyarısı

"Gazze'nin güvenliğini denetlemek İsrail'in çıkarına değil." diyen eski İsrail başbakanı, şunları kaydetti:

Kendimizi 7 Ekim saldırısından önce yaptığımızdan farklı bir şekilde savunabilmek bizim çıkarımızadır. Peki Gazze'yi yeniden kontrol etmek mi? Hayır.

Batılı müttefiklerin sabrı tükeniyor

Olmert ayrıca, Netanyahu ve bakanlarının Gazze'nin Hamas sonrası yönetimine ilişkin gerçekçi bir plan ortaya koyamaması nedeniyle İsrail'in Batılı müttefiklerinin sabrının tükendiği konusunda da uyardı.

"Çok fazla yapabileceğimiz şey var." diyen İsrailli siyasetçi, "Ancak arzuladığımız her şeyi yapamayız." uyarısında bulundu.

İsrail, dönemin Başbakanı Ehud Olmert tarafından 2006-2009 yılları arasında yönetildi.