Eski NATO Sekreterinden Ukrayna itirafı: 3. Dünya Savaşı riskini göze almayacağız

The Times'in haberine göre; eski NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, katıldığı bir edebiyat festivalinde anılarını paylaştı.

STOLTENBERG, OLAYLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Stoltenberg, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştiren 'NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatmama' kararının perde arkasını ilk kez anlattı.

2022 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Kiev'deki bir sığınaktan kendisini aradığını söyleyen Stoltenberg, Rus uçaklarının saldırılarını engellemek için NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatmasını talep ettiğini belirtti.

Stoltenberg, Zelensky'nin, "NATO'nun bunu yapabileceğini biliyorum çünkü siz bunu daha önce yaptınız. NATO, 1990'larda vahşeti önlemek için Bosna-Hersek üzerindeki hava sahasını kapattı. İngiltere de dahil olmak üzere NATO müttefikleri de Kürtleri korumak için Kuzey Irak üzerindeki hava sahasını kapattı." dediğini aktardı.

"RUSYA İLE SAVAŞA GİRMEYİ İSTEMİYORUZ"

Zelenski'nin bunu neden istediğini anladığını belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bunu neden istediğini anlıyorum. Ancak bu gerçekleşmeyecek, çünkü eğer NATO Ukrayna hava sahasını kapatacaksa yapmamız gereken ilk şey Belarus ve Rusya'daki Rus hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmak olmalı. Çünkü NATO uçaklarını hedef alan Rus hava savunma füzeleriyle Ukrayna hava sahası üzerinde uçamayız.



Ve eğer havada bir Rus uçağı veya helikopteri varsa, onu düşürmek zorundayız ve o zaman NATO ile Rusya arasında tam bir savaşa girmiş oluruz. Ve biz bunu yapmaya istekli değiliz. O dönem ABD Başkanı olan Biden'ın da dediği gibi, Ukrayna için üçüncü bir dünya savaşı riskini göze almayacağız."

"ACI VERİCİ BİR ANDI"

O dönemde Zelenski'nin can güvenliğinden endişe ettiklerini belirten Stoltenberg, "Zelensky ile yaptığımız telefon görüşmesini, onun hayatının tehlikede olduğunu bilerek sonlandırmanın son derece acı verici olduğunu hatırlıyorum" dedi.

Tam kapsamlı işgalin gerçekleştiği 24 Şubat sabahı, tüm ülkelerin NATO karargahında toplandığını belirten Stoltenberg, o gün 2 karar aldıklarını açıkladı:

- "Birincisi, Ukrayna'ya desteğimizi artırmaktı, zaten öyle de yaptık."



- "Diğeri ise, bu savaşın Ukrayna sınırlarını aşarak Rusya ile NATO arasında tam ölçekli bir savaşa dönüşmesini önlemek için elimizden geleni yapmaktı."

"RUSYA İLE NATO ARASINDA TAM ÖLÇEKLİ BİR SAVAŞ İSTEMİYORDUK"

Bu iki hedef arasında çelişki unsuru olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "Tek amaç Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamak olsaydı, NATO birliklerini ve hava kuvvetlerini gönderip savaş alanında savaşabilirdik. Bunu yapmadık çünkü Rusya ile NATO arasında tam ölçekli bir savaş istemiyorduk. Bu yüzden silah ve mühimmat gönderdik." diyerek devam etti.

Jens Stoltenberg, 2014'ten 2024'e kadar 10 yıl boyunca NATO Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Norveç'te iki kez Başbakanlık yapan Stoltenberg, şimdi ise Norveç Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır.