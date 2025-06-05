Eskişehir'de elindeki satırla çevreye saldıran şahıs gözaltına alındı

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Caddesi'nde elinde satır bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs çevreye saldırdı.

O esnada bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen şahsın kendisine müdahalede bulunan polis ekiplerine saldırdığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti.

Vücudunda kesi bulunduğu ve darbedildiği belirtilen şahıs için sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanstan inen şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.