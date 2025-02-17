Esma Esad, Rusya'ya kaçtıktan sonra ilk kez konuştu

Haber Merkezi

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejimi devrildi.

Muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte Esad, Rusya'ya sığındı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

KREMLİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Söz konusu iddialar sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Esad’ın eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusuna, "Hayır, bu gerçek değil." yanıtında bulundu.

İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bunlar yaşanırken Esma Esad, uzun bir sessizliğin ardından Rusya'ya kaçtıktan sonra ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

Moskova'da yaptığı açıklamalarda, "Uzun bir sessizliğin ardından yeniden başlama zamanı geldi" diyerek, Suriye'ye dair umut dolu mesajlar verdi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Esad, hayatın bazen hiç planlanmadığı yolları sunduğunu ve her değişimin insanın hayatında anlam taşıdığını belirtti.

"Hayat, hiç planlamadığımız yollara sürükler bizi; öğretir, değiştirir, hiç hayal etmediğimiz kapılar açar" diyen Esad, bu süreçte yaşadığı deneyimlerin kendisini değiştirdiğini vurguladı.

"SURİYE BİZİM İÇİN EN GÜZEL HİKAYE OLARAK KALACAK"

Suriye'nin geleceğiyle ilgili de umutlarını dile getiren Esma Esad, "Suriye, her zaman bizim için en güzel hikaye olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Halkına huzur ve refah temennisinde bulunan Esad, "Suriye, tüm güzelliği ve köklü tarihiyle kalbimizde yaşamaya devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.