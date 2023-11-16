Estonya Başbakanı Kallas, NATO genel sekreterliği görevini istiyor Savunma etkinliğinde konuşan Kallas, NATO'ya liderlik etmeye istekli olduğunu dile getirdi. Değerlendirilmek istediğini söyleyen Kallas'ın ifadeleri alkışlandı.

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AA & Ensonhaber

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi gelecek yıl sona erecek.

Stoltenberg'den sonra koltuğu devralmak isteyen bir isim, niyetini ortaya koydu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini söyledi.

ABD'de Politico Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceği soruldu.

Kallas, "Bir sonraki genel sekreter, 20 yıllık NATO üyesi bir ülkeden olmalı. Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya harcayan bir ülkeden olmalı." dedi.

Kendini tarif etti: Kadın olması iyi olur

Konuşmasının devamında, "Bir kadın olması da iyi olur." ifadesini kullanan Kallas,'a "Değerlendirilmek ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Bunun üzerine Estonya lideri, "evet" yanıtını verdi ve cevabı alkışlarla karşılandı. Estonya, 29 Mart 2004'ten bu yana NATO üyeliğine sahip.

Stoltenberg'in görev süresi dört kez uzatıldı

Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg, 2014'ten bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor ve görev süresi dört kez uzatıldı.

46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.

Popülaritesini düşüren olay

Kallas'ın Reform Partisi, martta Estonya'daki seçimlerden ezici bir zaferle ayrılmıştı.

Ancak ülke medyasında çıkan haberlerde Kallas'ın eşinin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yla savaşa başlamasının ardından Moskova'da faaliyet göstermeye devam eden bir taşımacılık şirketinin önemli hissedarlarından biri olarak kaldığının ortaya çıkmasının ardından ağustosta popülaritesi düşmüştü.

İstifa çağrılarına kulak asmadı

Kallas, daha önce Estonyalı şirketlere Rusya'daki faaliyetlerini durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

Eşinin ticari faaliyetlerinin ayrıntılarını bilmediğini söyleyen Kallas'a Cumhurbaşkanı Alar Karis ve halktan istifa çağrıları gelmişti ancak istifa kararı almamıştı.