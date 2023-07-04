NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi yeniden uzatıldı Stoltenberg, bir yıl daha NATO'ya liderlik etmeyi sürdürecek. Karardan onur duyduğunu belirten Genel Sekreter, "İttifakımız, daha tehlikeli bir dünyada her zamankinden daha önemli" dedi.

AA & Ensonhaber

Görev süresi Eylül 2023'te dolacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in koltuğu için farklı isimler konuşuldu.

Stoltenberg sonrası dönem için Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın adı geçiyordu.

Ancak NATO üyesi ülkelerin liderleri, her iki isim üzerinde tam bir mutabakat sağlayamadı.

Görev süresi dördüncü kez uzatıldı

Bunun üzerine, söz konusu koltuk için Stoltenberg'in görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatıldı.

Alınan karar doğrultusunda Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreterliği görevini sürdürecek.

Stoltenberg: Onur duydum

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, karar nedeniyle onurlandığını söyledi:

NATO müttefiklerinin Genel Sekreterlik görev süremi 1 Ekim 2024'e kadar uzatma kararından onur duydum.



Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağ, yaklaşık 75 yıldır özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlıyor.



İttifakımız, daha tehlikeli bir dünyada her zamankinden daha önemli.

Stoltenberg sonrası dönem için uzlaşma sağlanamadı

Norveç'in eski Başbakanı Stoltenberg, NATO'nun 13'üncü genel sekreteri ve 2014'ten beri görevde.

Stoltenberg, bu yıl içinde görevden ayrılmaya hazırlanıyordu. Wallace Genel Sekreterliğe göz kırparken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu pozisyonun AB devletinden biri tarafından doldurulması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyordu.