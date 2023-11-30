Estonya, göçmenler nedeniyle Rusya sınırını kapatmaya hazır Tallin yönetimi, Rusya'nın göçmenler üzerinden 'hibrit saldırıda bulunduğunu' öne sürdü. Estonya, Finlandiya'nın ardından sınırı kapatmaya hazır olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Rusya'dan göç akınıyla karşılaştığını söyleyen Finlandiya, sınırı iki hafta süreyle kapatmaya karar verdi.

Aralarında Kenya, Fas, Pakistan, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu ülkelerden yaklaşık 900 sığınmacı, bu ay Rusya'dan Finlandiya'ya giriş yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Bu tür faaliyetler, tam tersine, Rusya için tehdit oluşturuyor ve gerginliğe yol açabilir." denildi.

Estonya: Sınırı kapatmaya hazırız

Finlandiya'nın ardından Rusya'nın bir diğer komşusu Estonya da sınırı kapatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Tallin yönetimi, göçmenlerle ilgili durumu "hibrit saldırı" olarak nitelendiriyor.

Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Brüksel'de düzenlenen İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Estonya'nın tutumunu aktardı.

"Rusya'nın hibrit saldırısı"

Tsahkna, Rusya-Finlandiya sınırındaki durumu gündeme getirerek, yaşananları "Rusya'nın kaygı ve istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan açık bir hibrit saldırısı" olarak nitelendirdi.

Estonyalı bakan, Rusya ile sınırı kapatmaya ve kendisini "her türlü hibrit saldırıya" karşı korumaya hazır olduğunu vurguladı.

Estonya'nın yanı sıra diğer ülkelerin bakanları da Finlandiya ile dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, gerekirse "yardıma" hazır olduklarını belirttiler.

Letonya'nın açıklaması ve Finlandiya'nın kararı

Letonya İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis, halihazırda Rusya ve Belarus ile sınırın tamamen kapatılmasını planlamadıklarını söylemişti.

TASS'ın haberine göre, Rusya, 29 Kasım'da Finlandiya'dan, sınırdaki son operasyonel kontrol noktasının 30 Kasım'dan itibaren kapatılması kararına ilişkin bir not aldı.

Polonya askeri destek sağlayabilir

Polonya'nın, sınır korumasına destek olmak üzere, Finlandiya'ya bir grup askeri personel göndermeyi planladığı belirtiliyor.