Rusya - Finlandiya gerilimi: Sınırı iki hafta süreyle kapatacaklar Rusya'dan göç akınıyla karşılaştığını söyleyen Finlandiya, "Bu nüfuzu kabul etmiyoruz" dedi. Sınırı geçişlere kapatmaya karar veren İskandinav ülkesi, Moskova'nın tepkisiyle karşılaştı.

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ensonhaber.com

Rusya ile Finlandiya arasında sınır konusunda gerilim yaşanıyor.

İki ülke arasındaki sınır, bin 340 kilometre uzunluğunda ve Finlandiya, bu ülkeyle Avrupa Birliği'nin en uzun sınırını paylaşıyor.

Sınırı iki hafta boyunca kapalı tutacaklar

İskandinav ülkesi, "alışılmadık derecede büyük" sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Rusya ile sınırını önümüzdeki iki hafta boyunca yolculara kapatacak.

Finlandiya, geçen hafta sınır karakollarından biri hariç tümünü Rusya'dan gelen yolculara kapatmıştı. Arktik'te bulunan Raja-Jooseppi geçiş noktasını açık tutuyorlardı.

900 sığınmacı giriş yaptı

Aralarında Kenya, Fas, Pakistan, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu ülkelerden yaklaşık 900 sığınmacı, bu ay Rusya'dan Finlandiya'ya giriş yaptı.

Helsinki yönetimi, Moskova'nın, ABD ile savunma iş birliğini artırma kararına misilleme olarak insanları sınıra yönlendirdiğini iddia ediyor. Kremlin ise bu suçlamayı reddediyor.

Finlandiya: Kabul etmiyoruz

Finlandiya, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılarından sonra askeri bağlantısızlığını sona erdirerek bu yılın başlarında NATO üyesi oldu.

Başbakan Petteri Orpo, göç akınıyla ilgili olarak, "Rusya'nın nüfuz operasyonu ve biz bunu kabul etmiyoruz." dedi.

Moskova: Temelsiz faaliyet

Rusya, Finlandiya'nın sınır kapatma kararına tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "tehdit" oluşturmaması nedeniyle Finlandiya'nın Rusya ile sınırını güçlendirme faaliyetinin "temelsiz" olduğunu söyledi.

"Rusya için tehdit oluşturuyor"

Peskov, "Bu tür faaliyetler, tam tersine, Rusya için tehdit oluşturuyor ve gerginliğe yol açabilir." dedi ve ekledi:

Hiç kimse ve hiçbir şey Finlandiya'yı tehdit etmiyor. Bu önlem, kesinlikle aşırıya kaçtı. Çünkü tehdit yok, gerilim yok.



Bu durum, silahlı birimlerin Rusya sınırında haksız bir şekilde yoğunlaşmasıyla ilgili.

Sınır gerilimi devam ediyor

Finlandiya'daki yetkililere seslenen Rus sözcü, sınırdaki askeri varlıklarını artırabileceklerinin sinyalini verdi.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Rusya ile Finlandiya arasındaki demir yolu geçişi yalnızca kargo trafiğine açık kalacak.