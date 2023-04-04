Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliği, güvenliğimize saldırı Kremlin Sözcüsü Peskov, "NATO genişlemesi, Rusya'nın ulusal çıkarlarına saldırıdır" dedi. Rus Sözcü, "Bu da bizi karşı önlemler almaya zorluyor" diye konuştu.

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Moskova yönetimi, Finlandiya'nın NATO'nun yeni üyesi olmasına tepki gösterdi.

Rusya, sınırlarında NATO varlığını istemezken, Helsinki ittifakın 31'inci üyesi olarak kayıtlara geçiyor.

Moskova NATO'ya yeni üyeliğe tepkili

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın üyeliğinin 'ülkesinin güvenliğine yönelik bir saldırı' olduğunu söyledi.

"Güvenliğimize ve ulusal çıkarlarımıza saldırı"

Interfax'ın haberine göre, Peskov'a, NATO'ya yeni katılımın Rusya tarafından jeopolitik bir yenilgi olarak görülüp görülmediği soruldu. Rus Sözcü, şöyle yanıt verdi:

Kremlin, bunun durumun bir başka kötüleşmesi olduğuna inanıyor. NATO genişlemesi, güvenliğimize ve Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarlarına saldırıdır.



Biz böyle algılıyoruz. Bu da doğal olarak bizi hem taktik hem de stratejik olarak güvenliğimizi sağlayacak karşı önlemler almaya zorluyor.

Peskov: Finlandiya, Rusya karşıtı değil

Bununla birlikte Peskov, "Finlandiya ile durumun elbette Ukrayna ile olan durumdan temelde farklı" olduğunu ifade etti ve ekledi: