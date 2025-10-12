Estonya-Rusya sınırında 7 Rus askeri görüldü: Yol kapatıldı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda küçük bir kısmı Rusya topraklarından geçen ve halkın kullanımına açık olan yolda 7 silahlı Rus askerinin görüldüğünü bildirdi.

TRAFİK GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Olası bir gerginliği önlemek için yol trafiğe kapatıldı. Tsahkna, güvenlik gerekçesiyle trafiğin geçici olarak durdurulduğunu ve uzun vadede bu güzergahın tamamen kullanım dışı bırakılmasının planlandığını açıkladı.

"DURUM KONTROL ALTINDA"

Bakan Tsahkna, yaptığı paylaşımda, “Rusya topraklarını tamamen baypas eden bir alternatif güzergah halihazırda mevcut, bir diğeri de yapım aşamasında. Mevcut düzenleme tarihi bir anormalliktir. Açık olmak gerekirse, sınırda olağanüstü bir durum yok. Ruslar geçmişe göre biraz daha iddialı davranıyor ama durum tamamen kontrol altında” ifadelerini kullandı.

Estonya basınında yer alan haberlere göre, söz konusu yolun en az salı gününe kadar kapalı kalacağı belirtildi.

"SAATSE ÇİZMESİ" BÖLGESİ

Olayın yaşandığı bölge, “Saatse Çizmesi” olarak adlandırılan ve Rusya topraklarının “çizme” şeklinde Estonya sınırları içine uzandığı bir alan olarak biliniyor. Bu yoldan Estonya vatandaşları ve diğer yabancılar izin almadan geçebiliyor, ancak durmaları yasak.

Öte yandan, Estonya’nın hava sahasının 19 Eylül’de Rus jetleri tarafından ihlal edildiği, NATO müdahalesinin ardından uçakların bölgeden uzaklaştırıldığı da hatırlatıldı.