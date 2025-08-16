Etna Yanardağı patladı, turuncu alarma geçildi

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'ndan güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav püskürttüğü açıklandı.

İtalya'nın güneyindeki Katanya kentinde bulunan aktif yanardağlardan Etna'nın, dün akşamdan bu sabah erken saatlere kadar güçlü şekilde patladığı duyuruldu.

14 AĞUSTOS'TA ETKİNLEŞTİ

Lav akışı, 10 Ağustos’ta 3 bin metre rakımda Bocca Nuova ile Güneydoğu kraterleri arasında açılan effüzif çatlak tarafından besleniyor ve 14 Ağustos’ta yeniden etkin hale geldi.

2 BİN 700 METRE YÜKSEKLİKTE LAVLAR

En ileri lav hattı yaklaşık 2 bin 700 metre yüksekliğe ulaştı. Bu sırada Güneydoğu Krateri’nden farklı şiddetlerde süren patlamalı faaliyet, zirve bölgesine kül yayılmasına neden olurken, havacılık alarmı turuncu seviyede tutuluyor.

EN AKTİF YANARDAĞI

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Etna'da bu yıl şubat, nisan, mayıs ve haziran aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.