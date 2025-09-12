Eurovision'da İsrail'e yer yok: 5 ülkeden 'Katılırsa biz yokuz' tepkisi

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Hollanda da İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 Eurovision'a dahil olmayacağını açıkladı.

5 ÜLKEDEN SERT TEPKİ

Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda da aynı aynı açıklamayı yapan ülkelerdi.

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS'tan yapılan açıklamada, "Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi" gerekçesiyle Hollanda'nın İsrail’in katılmasını savunamayacağı belirtildi.

Bu yıl yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı aktarılan açıklamada, bunun Eurovision’un apolitik yapısına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesi" nedeniyle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden büyük endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

EUROVISION 2026 NE ZAMAN VE NEREDE?

Eurovision, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından 35'ten fazla ülkede, kamu yayıncısı üyelerle iş birliği içinde düzenleniyor.

Bu yılki yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Yarışma, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından organize edilecek.

İSRAİL TEPKİLERİN ODAĞINDA

Son Eurovision yarışmaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden askeri saldırıları nedeniyle yarışmaya katılımına karşı çıkan muhalefet tarafından gölgelendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 127'si çocuk olmak üzere 348 kişi de açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.