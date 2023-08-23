ABD, Kentucky eyaletindeki bir evde esir tutulan kadını konuşuyor.
İsmi açıklanmayan kadın, Moises May adlı erkek arkadaşı tarafından zincirlenerek alıkonuldu.
Zincirle eve bağlandı
Kadının boynuna yerleştirilen zincirin ucu, evin zeminine bağlandı. Komşuları evden yükselen çığlıkların ardından durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis, kapılardan girmeye çalıştı ancak evin barikatlarla çevrili olduğunu gördü.
Polis pencereden girdi
Kimliği gizlenen kadın, iki gün boyunca tutulduğu odanın penceresini kırmayı başardı.
Merdiven yardımıyla ikinci kata çıkan polisler, zincirlenen kadının panik içinde ağladığını gördü.
Çevreden balta bulan yetkililer, yere bağlanan zinciri kırdı. Daha sonra dışarı çıkarılan kadının boynundaki zincir, itfaiyeciler tarafından kesici alet kullanılarak alındı.
Yaşananların perde arkası
Moises May, bir çocuğu paylaştığı kadının kurtarılmasının ardından tutuklandı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışma fiziksel kavgaya dönüşünce, kadın evde mahsur bırakıldı.
Kavganın büyümesi üzerine May'in, yere yatırdığı kadının saçının bir kısmını bıçakla kestiği de iddia edildi.
New York Post'un aktardığına göre, söz konusu şahıs, "insan kaçırma, tehlikeye düşürme, saldırı, terörle tehdit etme ve taciz"le suçlanıyor.