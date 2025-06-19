Fas'a giden İngiliz turist kuduzdan öldü

Sokak köpeklerinin neden olduğu dehşet, sadece Türkiye'de değil dünyada da kendini gösteriyor...

İngiltere’nin Barnsley kentinden 59 yaşındaki Yvonne Ford, şubat ayında tatile gittiği Fas'ta, yavru sokak köpeklerini sevmeye başladı.

Yavru köpekler tarafından tırmalanan kadın, İngiltere'ye döndükten sonra şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KUDUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tetkiklerde, yaşlı kadının kuduza yakalandığı anlaşıldı.

Şubat ayı boyunca süren tedavilerine rağmen Ford, kısa sürede bedensel işlevlerini yitirmeye başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kızının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ford’un “yürüyemez, konuşamaz, uyuyamaz, yutkunamaz” hale geldiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Ford, 11 Haziran’da Sheffield’daki Royal Hallamshire Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

KUDUZ BELİRTİLERİ HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Ford’un temaslarının ve tedavi sürecinde görevli sağlık çalışanlarının önlem amaçlı takip altına alındığını ve gerekirse kuduz aşısı uygulandığını bildirdi.

Ajans, insandan insana kuduz bulaşına dair belgelenmiş bir vaka olmadığını belirterek, halk sağlığı açısından bir risk bulunmadığını da vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre kuduz vakalarının yüzde 99’u köpeklerden insanlara bulaşıyor. Belirtiler, temas sonrası birkaç gün içinde ya da aylar sonra ortaya çıkabiliyor.

BELİRTİLERİ

Semptomlar arasında temas yerinde uyuşma, yutma güçlüğü, nefes darlığı, halüsinasyon, aşırı huzursuzluk ve felç yer alıyor.

Kuduz hastalığı, belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümcül seyrediyor. Ancak virüsle temas sonrası hemen başlatılan tedaviyle hastalık gelişimi büyük ölçüde önlenebiliyor.

"BÖYLE BİR ŞEYİN YAŞANACAĞI AKLIMIZA BİLE GELMEZDİ"

Ford’un kızı Robyn Thomson, "Annem yavru bir köpek tarafından çok hafif tırmalanmıştı. O an hiçbir tehlike görmedi, üzerinde durmadı" diyerek, herkesin yurt dışındaki hayvan temaslarını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Thomson, “Lütfen hayvan ısırıklarını hafife almayın, evcil hayvanlarınızı aşılatın ve çevrenizi bu konuda bilinçlendirin.” çağrısında bulundu.

UKHSA’ya göre 2000–2024 yılları arasında İngiltere’de yurt dışı kaynaklı hayvan temasına bağlı toplam altı insan kuduz vakası kaydedildi.

Hastalık, özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde yaygın görülüyor.

Ajans, riskli bölgelere seyahat edecek kişilere, önceden aşı hakkında bilgi almalarını ve sokak hayvanlarından uzak durmalarını tavsiye ediyor.