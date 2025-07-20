Fas'ta on binlerce kişiden Gazze'ye destek: İsrail protesto edildi

Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail, bölgede açlığı da silah olarak kullanıyor.

Gazze'de insanlık krizi her geçen gün derinleşirken, dünyadan da İsrail'e yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Fas'ta on binlerce kişi, Gazze'de açlığı silah olarak kullanan İsrail'i protesto etti.

ULUSLARARASI TOPLUMUN YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Filistin'i Destekleme Cephesi başta olmak üzere ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Rabat’ta düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda uluslararası toplumun yetersizliğini sert sözlerle eleştirdi.

"FİLİSTİN FELAKETİN EŞİĞİNDE" YAZILI PANKARTLAR TAŞIDILAR

Rabat'taki tarihi Bab el-Hadd Kapısı'ndan şehir merkezindeki parlamento binasına kadar yürüyen göstericiler, Gazze'deki Filistinli sivillerin korunması ve İsrail’in saldırılarına son verilmesi yönünde sloganlar attı.

Göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Adalet istiyoruz, dünya sessiz", "Sesini yükselt, ABD sorumlu de!", "Filistin felaketin eşiğinde" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

NE OLMUŞTU

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle "Gazze'nin toplu ölümlerin eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.