Fas'taki depremin bilançosu ağırlaşıyor Fas'ta yaşanan sarsıcı depremin ardından ağırlaşan bilançoyu Fas İçişleri Bakanlığı güncelledi. Depremde can kaybı 1305'e, yaralıların sayısı ise 1832'ye yükseldi.

AA

Fas, son 120 yılının en büyük depremiyle karşı karşıya...

Marakeş şehri yakınlarında 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde binlerce insan evlerinden oldu.

Saatler ilerledikçe can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşanıyor.



Ölü sayısı 1305 oldu

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ise Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 1305'e, yaralıların ise 1832'ye çıktığı belirtildi.

Deprem dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

3 günlük yas ilan edildi

Fas'ta yaşanan büyük depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed'in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Kral 6. Muhammed, toplantıda Fas’ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)