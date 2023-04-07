FBI ve ABD ordusu, yanlış otel odasına baskın yaptı Yanlış odaya yönlendirilen güvenlik güçleri, hava yolu çalışanını gözaltına aldı. Özel harekat özür dilerken, FBI da açıklama yaptı.

AA ABD, kontrolden çıkan eğitim tatbikatını konuşuyor. Boston şehir merkezinde yapılan tatbikatta yanlış otel odasına baskın düzenlendi. Yanlış kişi gözaltına alındı Tatbikata katılan taraflar FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı'ydı. Güvenlik güçleri, yanlış kişiyi gözaltına aldı. CNN’nin haberine göre, olay, Revere Hotel Boston Common'da meydana geldi. FBI: Yanlış odaya gönderildiler “Yanlış bilgilere dayanarak yanlış odaya gönderilen üyeler, amaçlanan kişiyi değil başkasını gözaltına aldı.” açıklamasında bulunan FBI, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını aktardı. Özel harekat: Özür diliyoruz ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) Yarbayı Mike Burns, “Her şeyden önce eğitim tatbikatından etkilenen kişiye en içten özürlerimizi iletmek istiyoruz.” dedi. Hava yolu çalışanı olduğu ortaya çıktı Burns, tatbikatın "askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme" amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelendiğini dile getirdi. Yerel basındaki haberlerde, yanlışlıkla gözaltına alınan kişinin Delta Air Lines çalışanı olduğu ifade edildi. Gözden Kaçmasın FBI, TikTok'un çatı şirketi ByteDance hakkında soruşturma başlattı Haberin Detayları FBI'ın bilgisayar ağına siber saldırı düzenlendi Haberin Detayları