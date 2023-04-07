FBI ve ABD ordusu, yanlış otel odasına baskın yaptı

ABD, kontrolden çıkan eğitim tatbikatını konuşuyor.
Boston şehir merkezinde yapılan tatbikatta yanlış otel odasına baskın düzenlendi.
Yanlış kişi gözaltına alındı
Tatbikata katılan taraflar FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı'ydı. Güvenlik güçleri, yanlış kişiyi gözaltına aldı.
CNN’nin haberine göre, olay, Revere Hotel Boston Common'da meydana geldi.
FBI: Yanlış odaya gönderildiler
“Yanlış bilgilere dayanarak yanlış odaya gönderilen üyeler, amaçlanan kişiyi değil başkasını gözaltına aldı.” açıklamasında bulunan FBI, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını aktardı.
Özel harekat: Özür diliyoruz
ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) Yarbayı Mike Burns, “Her şeyden önce eğitim tatbikatından etkilenen kişiye en içten özürlerimizi iletmek istiyoruz.” dedi.
Hava yolu çalışanı olduğu ortaya çıktı
Burns, tatbikatın "askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme" amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelendiğini dile getirdi.
Yerel basındaki haberlerde, yanlışlıkla gözaltına alınan kişinin Delta Air Lines çalışanı olduğu ifade edildi.