Fenerbahçe’yle ismi anılıyordu! İşte Nkunku’nun sakatlık geçmişi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen Christopher Nkunku, Fenerbahçelilerin gündeminde yer alıyor.

Birkaç gündür gündeme gelen transfer iddialarının ardından yıldız oyuncuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar Nkunku’nun sakatlık geçmişini merak ediyor.

İşte 28 yaşındaki yıldızın başta Milan olmak üzere oynadığı takımlarda geçirdiği sakatlıklar:

CHRİSTOPHER NKUNKU KİMDİR?

Avrupa futbolunun son yıllarda öne çıkan hücum oyuncularından Christopher Nkunku, çok yönlü oyun yapısı ve kariyerindeki dikkat çekici istatistiklerle dikkat çekiyor.

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Nkunku, 2015 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine ilk adımı attı. PSG formasıyla Ligue 1’de şampiyonluklar yaşayan Fransız oyuncu, düzenli forma şansı bulmakta zorlanınca kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Asıl çıkışını ise RB Leipzig formasıyla yaptı.

Almanya’daki dört sezonunda istikrarlı bir performans sergileyen Nkunku, gol ve asist katkılarıyla takımının hücum gücünün merkezine yerleşti. Özellikle 2021-2022 sezonunda Bundesliga’da sergilediği performans, onu ligin en değerli oyuncuları arasına taşıdı ve “Yılın Oyuncusu” ödülünü kazanmasını sağladı.

Bu çıkışın ardından 2023 yazında Chelsea’ye transfer olan Nkunku, İngiltere’de yeni bir meydan okumaya başladı. Ancak Premier Lig macerası, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklendiği kadar sorunsuz ilerlemedi. Buna rağmen kupalı sezonlar yaşayan Fransız yıldız, önemli organizasyonlarda takımına katkı sundu.

27 Aralık 2025 itibarıyla kariyerine AC Milan formasıyla devam eden Nkunku, Serie A’da yeniden istikrar yakalamayı hedefliyor.

NKUNKU'NUN SAKATLIK GEÇMİŞİ