Trump: Venezuela'nın petrol endüstrisine yoğun şekilde müdahil olacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da 16 yıllık rejimin sonu geldi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 noktada patlama yaşandı.

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Dünyayı sarsan olaya ilişkin gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Trump, akşam saatlerinde kameraların karşısına geçti.

Trump açıklamasında "Benim talimatımla son derece sıra dışı bir operasyon yaptık. Maduro adalete teslim edildi. Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana insanların görmediği bir saldırıydı." dedi.

"VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ"

Sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili konuşan Trump, "Doğru ve düzgün bir geçiş yapılana kadar bu süreci biz yöneteceğiz. Başka birinin devreye girip aynı durumla karşılaşmasını istemiyoruz.

Gerekirse ikinci bir saldırı dalgası da olabilir. Ama muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. Ama eğer gerekirse ikinci bir dalga daha büyük olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN PETROL ŞİRKETLERİMİZİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

"Venezuela'nın petrol endüstrisine yoğun şekilde müdahil olacağız" diyen ABD Başkanı Donald Trump, şunları kaydetti:

Dünyanın en büyükleri olan çok büyük Amerikan petrol şirketlerimizi devreye sokacağız.



Milyarlarca dolar harcayıp ağır şekilde bozulmuş petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar. Ve bunu yapacağız.

"MADURO NARKOTERÖRDEN YARGILANACAK"

Maduro'nun yargılanma sürecine de değinen Trump, "Diktatör Maduro kitlesel bir suç örgütün lideriydi. Şu anda kendisi bir gemide. Narkoterörden yargılanacak.

Yıllar süren başkanlığı boyunca ABD'ye karşı sayısız şiddet kampanyası yürüttü." şeklinde konuştu.

"İSİMLERİ ATIYORUZ"

Yapılandırma sürecinin devam ettiğini söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı: