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AA

FETÖ terör örgütünün lideri ve 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı Fetullah Gülen’in öldüğü haberi, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

SAYLORSBURG'DAKİ ÇİFTLİKTE YOĞUN FAALİYET GÖZLEMLENDİ

Yaşanan gelişmenin ardından, elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğinde hareketlilik başladı.

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

DİĞER EVDE HAREKETLİLİK YOK

Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.