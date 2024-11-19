FETÖ'cüler Kenya'da soru çalarken yakalandı

Haber Merkezi

Türkiye'de kaçacak delik arayan FETÖ'cüler, yurt dışında bazı ülkelerde hala örgütlenmelerine devam ediyor.

FETÖ'cülerin örgütlendikleri ve mürit yetiştirdikleri ülkelerden birisi de Kenya. FETÖ'cülerin Light International School (Işık Uluslararası Okulu) ismiyle faaliyet gösterdiği okulda, dünya çapında bir yaşandı.

SORULARI ÇALDILAR

FETÖ'cüler, orta öğretim ölçeğinde dünyanın en önde gelen İngilizce yeterlilik sınav sorularını çaldı.

SINAV İPTAL EDİLDİ

FETÖ'cülerin, Cambridge'in IGCSE (Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı) sınavına soktuğu tüm öğrencilerin sınav sonuçları iptal edildi.

Cambridge, iptalin gerekçesini resmi olarak açıklamadı. Peopledaily.digital ve Kenya'daki haber sitelerine göre; sınavda toplu kopya çekip usulsüzce sorular ele geçirildi.

TÜRKİYE'DE YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN HAKKINA GİRDİLER

FETÖ, Türkiye’de birçok sınavda organize şekilde soru çalarak haksız başarılar elde etti.

Askeri sınav soruları, üniversite giriş sınav sorularına kadar tüm soruları çalıp, üyelerini devlette kritik pozisyonlara sokup paralel bir yapılanma kurdu.

Yüz binlerce vatandaş, FETÖ hırsızlığı nedeniyle mağdur oldu.