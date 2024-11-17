Filipinler'de 650 bin kişi tahliye edildi

DHA
Filipinler'de, yıkıcı etkiye sahip olabileceği belirtilen Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 650 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Man-Yi'nin yerel saatle 21.40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi.
650 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.
UYARI YAPILDI
PAGASA, bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceği uyarısını yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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