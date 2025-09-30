Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem: 5 kişi öldü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'de şiddetli bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE EDEPREM

Depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğu belirtildi.

6,9 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada önce 6,7 olarak açıklanan depremin büyüklüğü daha sonra 6,9 olarak güncellenirken depremin merkez üssünün Cebu eyaletinin Bogo kentinin yaklaşık 17 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

DEPREMDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, denizde güçlü akıntılar ve deniz seviyesinde hızlı değişiklikler olabileceği uyarısı yapılarak, bölge sakinlerine kıyı şeridine yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Deprem nedeniyle Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taştan inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve elektriğin kesildiği ifade edildi. Depremi hisseden bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'un haberine göre, polis yetkililerinden Jan Ace Elcid Layug, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.